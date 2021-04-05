الملك عبدالله يكلف الأمير الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين

وطن: قام الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الاثنين، بتكليف عمّه الحسن، بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي الهاشمي في الأردن الذي أفاد بأنه "في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة.

من جهته، قال الأمير حمزة بن الحسين في مقطع فيديو سابق إنه "قيد الإقامة الجبرية"، معتبرا أن اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده، "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.

كما أكد الأمير في آخر فيديو له أنه سيخالف أوامر الجيش الأردني بوقف الاتصالات مع العالم الخارجي.

وكانت وسائل إعلام أردنية ودولية تداولت مساء اليوم مقطع فيديو على تويتر، قيل إنه لولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين قال فيه "لن التزم بالأوامر" بعدما اتهم بزعزعة "أمن الأردن واستقراره".

وأضاف الأمير في التسجيل "بالتأكيد لن التزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".

يشار إلى أن هيئة أركان الجيش الأردنية طلبت من الأمير حمزة السبت الماضي "التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".