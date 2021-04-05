"جامعة القدس تفصل ثلاثة نقابيين".. نقابة العاملين في الجامعة لـ"وطن": التصعيد سيبدأ بداية الأسبوع القادم

رام الله-وطن: قالت نقابة العاملين في جامعة القدس، إن إدارة الجامعة فصلت، الأربعاء الماضي، 3 من النقابيين بسبب مطالبتهم بحقوقهم القانونية.

وشمل قرار الفصل، رئيس النقابة د. مجدي حمايل، أمين سر النقابة د. عبد الله نجاجرة، ود. محمد عمارنة.

وفي التفاصيل قال د. عبد الله نجاجرة إن قرار فصلهم، جاء على خلفية مطالبهم النقابية المشروعة، المتمثلة بصرف رواتب موظفي الجامعة كاملة وما يترتب عليها من فارق العملة وغلاء المعيشة.

موضحاً أن فصل الأكاديمي الدكتور محمد عمارنة، جاء على خلفية تضامنه مع مطالب النقابة، وبسبب اعتراضه على قرار فصل اثنين من زملائه.

معتبراً أن خطوة مجلس الجامعة، بفصلهم، مخالفة لكل أساس قانوني وشرعي، وينتهك حرية العمل النقابي والتعبير عن الرأي.

وأوضح د. نجاجرة، إن إدارة الجامعة بعد قرار فصلهم، قامت بتعطيل بريدهم الالكتروني، وتعطيل الصفحة التي من خلالها يتم تواصل مع الطلاب.

مؤكداً أن ما حدث يخص كل الجامعات، لأن الأخطار التي تحدّق بحقوق العاملين في جامعة القدس، سيمتد إلى باقي الجامعات الفلسطينيية، "وسابقة ستستغل بشكل سيىء".

مؤكداً أن نقابة العاملين تنسّق تحركاتها مع مجلس اتحاد النقابات، الذي يتولى القضية الآن نيابة عنهم، ويتصدر الموقف.

منوهاً إلى أن التصعيد النقابي سيبدأ الأسبوع القادم، احتجاجاً على قرار الفصل.

يشار إلى أن المكتب الحركي المركزي للعاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، استنكر فيه ما آلت إليه الأوضاع في جامعة القدس، وفصل عدد من النقابيين من عملهم.

وطالب المكتب الحركي في بيان وصل وطن، إدارة الجامعة بإعادتهم إلى عملهم.

مؤكداً دعمه الكامل للقرارات النقابية التصعيدية، التي أعلنها مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية.

هذا وحاولت وطن التواصل مع د. عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، إلّا أنه لم يتح لها أخذ تعليق منه.

وفيما يلي صورة عن البيان: