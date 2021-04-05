سلطات الاحتلال تطلق سراح 5 مواطنين بعد اعتقالهم لساعات أثناء توجههم لاستقبال المحرر أبو مخ

وطن: أطلقت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين سراح خمسة مواطنين.

وذكر مركز حنظلة أن مركز شرطة باقة الغربية أطلق سراح المواطنين ناصر أبو خضير، راسم عبيدات، عبد اللطيف غيث، عدنان شلالدة وحسن أبو خضير، بعد اعتقالهم لساعات على مدخل البلدة، على أن يراجعوا في مركز تحقيق المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين في طريقهم إلى حفل استقبال الأسير المحرر القائد رشدي أبو مخ.

وأشار المركز أن عملية الاعتقال جرت بالقرب من مدخل باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم عن القائد الفلسطيني الأسير رشدي أبو مخ بعد 35 عامًا من الاعتقال في سجونها، علمًا أنه يعتبر أحد "الأسرى القدامى".