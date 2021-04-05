حماس: الانتخابات بالقدس معركة بيننا وبين الاحتلال

وطن: وصف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، جراء الانتخابات في القدس المحتلة معركة بين الفلسطينيين والاحتلال.

وقال بدران في تصريح صحافي له: نريد الانتخابات أن تتم بالقدس كما جرت سابقًا، ولتكن معركة مع الاحتلال حتى نحقق مطالبنا، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً عدة، وعلى رأسها الاحتلال لا تريد الانتخابات وتسعى لإفشالها، لكننا مصممون على إجرائها، كما قال.

وأضاف: "إن أصل حوارات القاهرة هو الوصول لانتخابات شفافة ونزيهة، و"حماس" كان لديها تصميم كبير للوصول للانتخابات، ونحن نتقدم في مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع".

وبين بدران أن حوارات القاهرة بحثت موضوع الحريات في الضفة وغزة، موضحاً أن مرسوم الحريات مهم، وكان لا بد منه لإشعار الناس بحقيقة التفاهمات الأخيرة لإنجاح الانتخابات وتحقيق الوحدة.

وأكد بدران أن هناك توافقاً على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات، مشدداً على أن قناعة "حماس" الراسخة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هي أن نذهب إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.

وأضاف: "نسعى للشراكة السياسية في العمل السياسي والميداني، وشركاء في الدم والقرار".