الاحتلال يعتقل 5 مواطنين كانوا في طريقهم إلى استقبال الأسير المحرر رشدي أبو مخ

وطن: أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين كانوا في طريقهم إلى حفل استقبال الأسير المحرر رشدي أبو مخ.

وأوضح مركز حنظلة أنّ المعتقلين الخمسة هم: ناصر أبو خضير، وعبد اللطيف غيث، وراسم عبيدات، وحسن أبو خضير، وعدنان شلالدة.

وأشار المركز أن عملية الاعتقال جرت بالقرب من مدخل باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت صباح اليوم عن الأسير رشدي أبو مخ بعد 35 عامًا من الاعتقال في سجونها، علمًا أنه يعتبر أحد "الأسرى القدامى"، وهو معتقل قبل توقيع اتفاقية "أوسلو".

وكان من المقرر أنّ "تاريخ الافراج الفعلي عن الأسير أبو مخ كان خلال آذار الماضي، إلّا أنّ سلطات الاحتلال ادّعت منذ سنوات أنّ على الأسير مخالفة سير، وعليه تم إضافة مدة على الحكم، ليكون موعد تحريره الخامس من نيسان الحالي".

واعتقلت سلطات الاحتلال كلا من الأسيرين إبراهيم أبو مخ ورشدي أبو مخ وهم أبناء عمومة بتاريخ 24.3.1986، فيما قامت باعتقال الأسير وليد دقة 59 عامًا، في الخامس والعشرين من شهر آذار/ مارس، أما الأسير إبراهيم بيادسة 58 عامًا فقد تم اعتقاله في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

ويعتبر هؤلاء الأسرى الذين أدانتهم "إسرائيل" بالعضوية في خلية نفذت عملية خطف وقتل الجندي الصهيوني موشيه تمام في العام 1985 من قدامى الأسرى الفلسطينيين.

وهم من أسرى الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض أن يفرج الاحتلال عنهم عقب التفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني بوساطة أميركية، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من ذلك، ولم تقم بالإفراج عنهم.