نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال بعدم عرقلة العملية الديمقراطية في القدس

وطن: طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال بعدم عرقلة انجاز العملية الديمقراطية داخل مدينة القدس، وذلك في اطار التحضيرات الوطنية الفلسطينية لاجراء الانتخابات التشريعية في أيار القادم.

واعتبرت نقابة المحامين في بيان وصل وطن، أن اجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين هو استحقاق وطني ودستوري طال انتظاره، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتجاه إلزام الدولة القائمة بالاحتلال بعدم عرقلة اجراءاها داخل القدس باعتبار أن المدينة المقدسة أرضا وسكانا هي جزء لا يتجزأ من الكيان السياسي لدولة فلسطين وفقا لأحكام القانون الدولي والقرارات الأممية.

وحيت نقابة المحامين كافة الجهود الوطنية الصادقة والأمينة الضاغطة والمدركة لأهمية اجراء هذه الانتخابات وتشديدها على حق المقدسيين في المشاركة في هذه العملية داخل مدينة القدس باعبتارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة.