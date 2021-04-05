رئيسة محكمة قضايا الانتخابات لوطن: تم رد الطعن المقدم من الاسير حسن سلامة ضد قرار لجنة الانتخابات برفض ترشحه في قائمة حماس الانتخابية

وطن: ردت محكمة قضايا الانتخابات في قطاع غزة، الطعن المقدم من قبل الاسير حسن سلامة، ضد قرار لجنة الانتخابات باستبعاد ترشحه في قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس.

وقالت رئيسة محكمة قضايا الانتخابات المستشارة ايمان ناصر الدين لوطن ان المحكمة اتخذت ظهر اليوم قرارا في الطعن المقدم من الأسير حسن سلامة بشأن استبعاد إدراجه من قائمة "القدس موعدنا" التي تمثل حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي ستجري في أيار المقبل.

واوضحت ناصر الدين ان المحكمة عقدت في قطاع غزة برئاسة القاضي فايز حماد وعضوية القاضي محمود ابو حصيرة والقاضي محمد الدحدوح، واصدرت حكما برد الطعن موضوعا لان المستدعي دفع من خلال طعنه المطالبة بمساواته بأهل القدس الذين تم استثنائهم من التسجيل في سجل الناخبين بسبب وضعهم الخاص وحساسية القدس بموجب قرار رئاسي سيادي.

وأوضحت ناصر الدين ان محكمة قضايا الانتخابات لا تستطيع مخالفة قانون الانتخابات 1 لسنة 2007 الذي حدد شروط أساسية ومقيدة لنا وللجنة الانتخابات ، وهي شروط يجب ان تتوفر في كل طالب ترشح لعضوية المجلس التشريعي والتي منها شرط اساسي ان يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي.

وتابعت " ان محكمة قضايا الانتخابات مقيدة بتطبيق النص القانوني بحذافيره، ولا مجال للاجتهاد واتخاذ قرار غير الذي اتخذه زملائي في محكمة قضايا الانتخابات في غزة".

ولفتت ان المحكمة قررت رد طلب الطعن وهو الأسير حسن سلامة في قرار لجنة الانتخابات التي ألغت اسمه من القائمة لأنه يفتقر عنصر أساسي من عناصر المادة 45 وهي ان يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين".