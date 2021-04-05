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حمدي فرّاج يكتب لـوطن: بين عشرين سنة "هدم" واربعة الاف سنة "بعث"

05.04.2021 01:41 PM
حمدي فرّاج يكتب لـوطن: بين عشرين سنة &quot;هدم&quot; واربعة الاف سنة &quot;بعث&quot;

 

قبل حوالي عشرين سنة فقط ، اقدمت حركة طالبان على هدم تمثال بوذا في افغانستان يناهز طوله ستين مترا ، خطر في بالي هذا وانا اشاهد مذهولا ومأخوذا إنبعاث جثث محنطة "مومياءات" لإثنين وعشرين ملكا وملكة حكموا مصر قبل ما يزيد على اربعة الاف سنة ، الفرق بين عشرين سنة "هدم" وبين اربعة آلاف سنة "بعث" ، اكثر بكثير مما يمكن لعقل انسان استيعابه واستجماعه ، كملامسة القمر الذي كان قبل خمسين سنة فقط كفرا صريحا  وتعديا على السماوات ، وقد شهد التاريخ البشري حالات اعدام لمن قال شيئا اقل من هذا القول بكثير ؛ غاليليو الذي قال بكروية الارض ، ما أنكره مفتي السعودية بن باز قبل عشرين سنة. سقراط الذي انزل الفلسفة من السماء الى الارض ، ابن سينا دس له السم في سجنه ، ابن المقفع ، الحلاج ، ابن رشد ، حسين مروة ، نجيب محفوظ ، ناجي العلي ، ناهض حتّر ، المسيح ذاته الذي نحتفي اليوم بقيامته.

أستحضر هؤلاء الملوك بدون لحمهم ودمهم لكن بطريقة جميلة وجليلة ، واستعرضوا حرس الشرف والفرق الكشفية والعسكرية والموسيقية وأطلقت في استقبالهم احدى وعشرين طلقة مدفعية قديمة ، و فشلت ان أحبس دموعا ، هي ما بين الفرح  والحزن والهيبة الجليلة ،  لهؤلاء الذين يجوبوننا بعد رقدة استغرقت اربعة الاف سنة ، كان في استقبالهم عبد الفتاح السيسي ، حاولت ان اقارن بينهم وبين من يحكم  الاثنتين والعشرين دولة عربية ، فوجدت المحنطين اكثر هيبة منهم ، لعل الحاضرين أكثر تحنطا ، على الاقل بينهم اربع ملكات حقيقيات . تصالحت مع نفسي إزاء السيسي ، عندما أيدت استلامه الحكم المصري قبالة مرسي ، فما كان رحمه الله ولا باي حال من الاحوال ان يقدم على "كفر كبير" من هذا القبيل ، بل لربما كان سيفعل ما فعلته طالبان بتمثال بوذا ، فمع وصوله سدة الحكم اسمعت فتاوى وشعارات بضرورة هدم الاهرامات ، وتحجيب تمثال أم كلثوم ، وتقديم ليلى علوي وشبيهاتها الى القضاء مقدمة للرجم او الجلد ، و سرعان ما بادر الى عقد مؤتمر "الجهاد العالمي" برئاسته ، واعتقدنا انه سيحرر فلسطين وفوجئنا انه يدعو الى تحرير سوريا ، مطلقا صرخته المدوية "لبيك يا سوريا" مشدداعلى الراء .

في هذه الاثناء كانت السوائب الاصولية ، التي اراد نصرتها ، تحطم التماثيل والاثار السورية من عهود ما قبل الموميائيات المصرية ، فحضارة ما بين النهرين خلّدت حدائق  بابل المعلقة كواحدة من عجائب الدنيا السبع ، وكانت قد دشنت اول كتابة بالمسمار في التاريخ الانساني ، وتجاوزت الهدم والردم والتحطيم الى نبش قبور العظماء  كقبر ابو العلاء المعري . خطر في بالي عمرو بن العاص ، التي نقلت المومياءات الى مدينته "الفسطاط" ، كنا سنسمع من يقول : ألم تجدوا غير مدينة ابن العاص مكانا لهؤلاء الكفار الفراعين والاصنام المحنطة ؟  دون ان يسأل احد منهم نفسه : لماذا لم يفكر ابن العاص في هدم الاهرامات كما يفكرون اليوم في هدم كل أثر تاريخي من آثارنا العريقة (أو بيعها) ، ترى ما هو سعر مومياء واحدة من هذه المومياءات لو نجحوا في وضع اياديهم القذرة عليها؟

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