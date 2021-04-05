اشتية: تطعيم المعلمين والاداريين في المرحلة الأساسية تنتهي الخميس تمهيدا لاستئناف الدراسة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن تطعيم المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية، والخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للمرحلة الأساسية، سيتم اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، وذلك بدءا من الفئات العمرية الأكبر سنا، وانتهاء بكافة الأعمار مع نهاية الاسبوع الجاري".

وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، المنعقدة في مدينة رام الله، أن التطعيم بهذه الآلية جاء تمهيدا لاستئناف الدراسة لطلبة المرحلة الاساسية (من الصف الأول إلى الصف السادس)، إضافة لرياض الأطفال اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق الحادي عشر من نيسان الجاري، وستليها الكوادر التعليمية للمراحل الأخرى، تمهيدا لعودة التعليم الوجاهي بالكامل للمدارس، وفق نظام التعليم المدمج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: سنقدم المطاعيم في مرحلة لاحقة للكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد حتى نصل الى المرحلة التي نتمكن خلالها من عودة التعليم الجامعي وجاهيا في جميع المؤسسات التعليمية.

ونوّه إلى أن دفعات جديدة من اللقاحات المضادة للفيروس ستصلنا خلال الأيام والاسابيع المقبلة، الأمر الذي سيمكننا من مواصلة تقديم المطاعيم للمواطنين بيسر وسهولة، ووفق البروتوكولات الصحية المعلن عنها، من قبل وزارة الصحة.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التخفيفية التي تم الإعلان عنها أمس الأول للحد من تفشي كورونا، بقوله: تستمر هذه الإجراءات الى ما قبل شهر رمضان المبارك، مع استمرار دعوتنا للامتثال للتدابير الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن التجمعات ومنع بيوت العزاء والاحتفالات وغيرها.

ونوه إلى أن ترتيبات خاصة للشهر الفضيل سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، من شأنها أن تحافظ على صحة الموطنين، وتسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع استمرار عملية التطعيم لضمان تلقي المزيد من المواطنين اللقاحات.

وفيما يتعلق باكتمال تقديم القوائم الانتخابية طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، أكد أن إصرار كافة القوى على إجراء الانتخابات في القدس سيشكل ضغطا دوليا على دولة الاحتلال لإجبارها على القبول بمشاركة أهلنا في المدينة المقدسة في الانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات التي جرت في الأعوام 96 و2005 و2006.

وتابع: قد أرسلنا عبر وزارة الخارجية رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية نطلب التدخل لإلزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة، وعطفا على ما جرى بالانتخابات السابقة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم: استراتيجية الإيرادات الضريبية، وتعزيز الموازنة ومشروع الالياف الضوئية لتعزيز الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، واستكمال اعمال اللجنة المتعلقة بزهرة الفنجان، وعدد من مشاريع القوانين، إضافة الى تقارير من وزارة الصحة والخارجية والمالية والداخلية والقدس وقطاع غزة، ومناقشة مطالب بعض النقابات، حسب توصيات اللجنة الوزارية.