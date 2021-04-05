10 وفيات و2634 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 10 وفيات و2634 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

وقالت وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : "قلقيلية 57، جنين 106، طوباس 19، ضواحي القدس 8، طولكرم 52، الخليل 102، سلفيت 40، نابلس 265، بيت لحم 125، رام الله والبيرة 195، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 260.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: " جنين 1، طولكرم 1، الخليل 3، نابلس 3"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 199 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 608 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 100552، بينهم 11328 تلقوا الجرعتين من اللقاح.