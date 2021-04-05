متهم بالتخطيط وتنفيذ سلسلة عمليات استشهادية.. الأسير ثابت مرداوي يدخل عامه الـ20 في السجون

وطن: دخل الأسير ثابت عزمي سليمان مرداوي ( 46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الاثنين، عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير مرداوي هو أحد أبطال معركة جنين، وتم اعتقاله بعد نفاذ ذخيرته وإصابته برصاصتين إحداها في خاصرته وذراعه، وبقي ينزف لساعات، ثم اقتحم جنود الاحتلال المكان واعتقلوه، وبعد عدة سنوات من اعتقاله حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 21 مرة، إضافة إلى 40 عاماً بتهمة التخطيط وتنفيذ سلسة عمليات استشهادية أدت إلى عشرات القتلى و الجرحى في صفوف جنود الاحتلال .

وأشار الى أن الاسير مرداوي تعرض للعزل الانفرادي لثلاثة سنوات كاملة، ويعاني من عدة أمراض، أبرزها ديسك في ظهره، وبحاجة لعملية منظار، والاحتلال يماطل بإجرائها، وقد نقل إلى مستشفى الرملة أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله .

(وفا)