وسط تراجع لحالته الصحية.. 45 يوما على إضراب الأسير عماد البطران

وطن: يواصل الأسير عماد عبد العزيز عبد الله البطران (47 عاما) من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 45 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تراجع حالته الصحية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسير البطران والقابع حالياً بعزل "نيتسان الرملة"، يعاني من هزال وضعف عام ومن آلام بجسده، كما أنه يشتكي من حكة واحمرار في معظم أنحاء جسمه.

وأضافت، أن المعتقل البطران أسير سابق، أمضى ما يقارب 10 سنوات في معتقلات الاحتلال، وخلال سنوات اعتقاله خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام أول مرة خلال عام 2013، واستمر لمدة (105 أيام)، وخلال عام 2016 أضرب مجدداً لمدة (36 يوماً)، وهذا إضرابه الثالث.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تحاول ثني الأسير عن خطوته، والضغط عليه، لكسر إضرابه الذي شرع فيه خلال تواجده بزنازين "مجدو"، لكنه مستمر بإضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري وعدم تجديده لمرة أخرى.

يذكر أن الأسير البطران متزوج وهو أب لخمسة أبناء، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ (16 عاما)، والمحكوم بالسجن المؤبد.