مصطفى البرغوثي: يجب إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال إن حاول منعها

رام الله - وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ورئيس قائمة المبادرة للمجلس التشريعي انه يجب اجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال ان حاول منعها وجعلها معركة مقاومة شعبية.

وأضاف البرغوثي في حديث لإذاعة صوت فلسطين أنه لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات بدون القدس المحتلة لأنها جوهر الصراع وإجراء الانتخابات فيها يمثل تأكيدا على عروبتها و فلسطينيتها وعلى عدم شرعية ما قامت به إسرائيل من ضم وتهويد لها.

وأضاف البرغوثي أن النضال لإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس بالغ الأهمية لأنه يؤكد مكانتها الثابتة كجزء من الأراضي المحتلة و كعاصمة لا بديل لها لفلسطين.

وأكد أننا لن نقبل بإجراءات الاحتلال و لكننا نرفض منحه حق الفيتو على إجراء الانتخابات الفلسطينية ولذلك نصر على تحدي اجراءاته وفرض الانتخابات كشكل من أشكال المقاومة الشعبية ان حاول منعها.

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وتهديدها بفرض العقوبات عليها و إلغاء امتيازاتها ان حاولت تعطيل الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية أو منع الانتخابات في داخل مدينة القدس.