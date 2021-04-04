بيت لحم: الاحتلال يعتقل شابين قرب زعترة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، شابين عند حاجز عسكري مفاجئ نصب في طريق بلدة زعترة إلى الشرق من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا سيارة جيب فلسطينية وبداخلها شابان، قبل إجبارهما على النزول منها، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة بسبب الحاجز.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، الشاب محمد مأمون عبدالله عمارنة (19 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري "مابو دوتان" المقام على أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.