محافظ قلقيلية يقرر إغلاق بلدة كفر ثلث ثلاثة أيام بسبب "كورونا"

وطن: اعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة كفر ثلث لمدة ثلاثة أيام، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال رواجبة، في بيان صحفي، إنه تقرر إغلاق البلدة ابتداء من ظهر يوم غد الاثنين وحتى صباح الخميس المقبل، بعد الرجوع إلى وزارتي الصحة والحكم المحلي، بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس، مضيفا أن المخابز، والمراكز الطبية، والصيدليات، ستستثنى من الإغلاق، وستتابع الحواجز الأمنية مهمتها لضمان تطبيق الإجراءات.