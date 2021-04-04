القواسمي : لا نقايض حقوقنا الوطنية بتسهيلات والقدس قلب الصراع

وطن: أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن القدس هي قلب الصراع، ومن أجلها خضنا ونخوض كل المعارك الميدانية والسياسية ولا حل دون إنهاء الإحتلال الإسرائيلي عنها، وأن إجراء الإنتخابات فيها هي معركة فتح والكل الوطني الفلسطيني ، تكريسا لحقيقتها وواقعها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المحتلة وعاصمتها الأبدية

وفي سياق آخر أكد القواسمي أننا في حركة فتح لا نقايض حقوقنا الوطنية بتسهيلات، وأن موقفنا إتجاه تجريم الإحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية غير قابل للمساومة، وعلى دولة الإحتلال الإسرائيلي أن تتحمل مسؤولية أفعالها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته