في اتصال هاتفي مع ملك الأردن...الرئيس: نقف إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات



وطن: أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.

وشدد الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي على أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص.

وأكد الرئيس على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين.