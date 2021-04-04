صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية

وطن: سقط صاروخان، الأحد، قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على بحسب ما أفاد مصدر أمني، فيما لم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أنه في "الساعة 12:15 من يوم 4 أبريل الحالي، سقط صاروخان في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان "جدير بالذكر أن هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية، والتي تضم أسرابا لطائرات مقاتلة عراقية".

وكان البنتاغون زعم في السابق إلى أن قاعدة بلد ليس بها أي قوات أميركية أو قوات تابعة للتحالف الدولي.