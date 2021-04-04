الاحتلال يشرع بأعمال تجريف واسعة قرب العيسوية

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بأعمال تجريف واسعة قرب قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أعمال التجريف جرت وما تزال مستمرة في الأراضي الواقعة ما بين قريتي الزعيم والعيسوية إلى الشرق من القدس المحتلة.

وأكدت المصادر أن الهدف من أعمال التجريف، هو فتح طريق استيطاني جديد ضمن ما يسمى بمشروع "E1" الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها.

ومشروع "E1" هو من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف المدينة المقدسة وما يربطها مع مدن الضفة الغربية، وقد صادقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999م وتم تأجيل تنفيذه عدة مرات.