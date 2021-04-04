العالول: القدس عنوان الاستقرار وبوابة السلام

وطن: استقبل نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الأحد، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، واستعرضا تصميم حركة فتح وخطواتها الجادة والحثيثة للمضي في جعل الانتخابات التشريعية واقعا يفرز اعادة بناء السلطة التشريعية للشعب الفلسطيني.

واستعرض العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، التحديات التي تواجه هذه الانتخابات بما يتعلق بإجرائها في القدس ترشحا ودعاية وانتخابا، وتأكيد موقف القيادة الفلسطينية أن القدس جزء من اراضي الدولة الفلسطينية التي لا بد وأن تكون حاضرة في هذه الانتخابات كباقي المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، معتبرا القدس عنوان الاستقرار وبوابة السلام.

وشكر العالول جمهورية مصر العربية حكومة وأجهزة دولة على ما قدمته لحوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة لتذليل العقبات وتوحيد الجهود الفلسطينية لإنجاح التقارب الفلسطيني بما يتعلق بقضايا الخلاف الداخلي.

من جانبه أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم الحوارات التي تمت في القاهرة ما بين الفصائل الفلسطينية ودعم كامل حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.