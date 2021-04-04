هل فايروس كورونا إصابة عمل ؟

كتبت الباحثة: حنين سليمان شويكي

ما زالت البلاد تعاني من وباء عالمي سريع الانتشار ومعدي يسمى بفايروس كورونا "كوفيد 19" حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة خطر تفشيه فأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوم رئاسي تم فيه اعلان حالة الطوارئ أكثر من مرة في جميع أراضي فلسطين لمواجهته، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والمادي وعلى العمال والموظفين وعلى كافة شرائح المجتمع بشكل سلبي, إلا أن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 لم يعالج المستجدات المتعلقة بفايروس كورونا ولم يحدد العلاقة بين العامل ورب العمل أثناء انتشار فايروس كورونا.

لكي يتسنى لنا ربط فايروس كورونا بإصابة العمل لا بد من الوقوف على التعريفات التالية: فعرفت منظمة الصحة العالمية فايروس كورونا: بأنه سلالة واسعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب لدى الإنسان أمراض تنفسية في الجهاز التنفسي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" وهو مرض معدي وينتشر من خلال التواصل المباشر مع الشخص المصاب أو عن طريق لمس سطح المصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. وعرف قانون العمل الفلسطيني إصابة العمل: بأنها الحادث الذي يقع للعامل أثناء عمله ويشمل ذهابه وإيابه منه, لكنه لم يعرف المرض المهني إلا أنه أورد الأمراض التي تعد أمراضاً مهنية على سبيل الحصر في ملحق الأمراض المهنة الملحق بقانون العمل, وهذا يعني أنه إذا أصاب العامل مرض غير الأمراض المذكورة في الملحق لا يكون مرضاً مهنياً, وعرفه المحامي أحمد نصرة بأنه: كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئاً عن النشاط المهني. وأرى أن قانون العمل خلط بين إصابة العمل والحادث فإصابة العمل هي نتيجة للحادث وليس الحادث نفسه, فالنص لا يوضح ما هو المقصود بحادث العمل مما يستدعي الرجوع للقضاء والفقه لتعريفه, ويجب على العامل إثبات أن ما اصابه هو إصابة عمل وليس مرض مهني.

قد يصاب العامل أثناء عمله بإصابة يستحق التعويض عنها وقد يصاب بفايروس كورونا ًأثناء عمله, وشروط اصابة العمل هي: أن يكون وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه, وأن يكون وقوع الإصابة أثناء الذهاب والإياب بالشكل المعتاد إلى العمل, وأن يكون العامل أصيب بتلك الفايروس في العمل, إذاً فالمعيار الأساسي لإصابة العامل في العمل هو أنه لولا وجود العامل في المنشأة الذي يعمل فيها لما أُصيب, وإذا كانت إصابة العامل بفايروس كورونا طبقاً للشروط الإصابة تكون إصابة عمل, ويجب على صاحب العمل أن يقوم بإشعار مؤسسة الضمان الاجتماعي بوجود الإصابة ويرفق معها كافة التقارير الأولية للإصابة وبعدها تنظر اللجنة المختصة فيها, حيث يجوز الطعن بقرارات اللجنة الطبية المختصة أمام المحاكم الإدارية خلال (60) يوم من اليوم التالي من تبليغ القرار, وحق العامل المصاب لا يسقط من تأمين فيبقى له حق العلاج والعناية الطبية وتعويض عن الوفاة للورثة, إلا أنه يسقط حقه بالبدل اليومي وفي التعويض دفعة واحدة, ويسقط إذا أضر العامل بنفسه أو وقع الحادث وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية كالخمر والمخدرات أو خالف التعليمات الوقائية المعلقة في الأماكن الظاهرة في المنشأة, حيث تم استثناء الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35% فأكثر, فلا يؤثر على حق المصاب في الحصول على التأمين إذا نشأت إصابة العمل عن إهمال أو تقصير أو خطأ من المنشأة الذي يعمل بها العامل المصاب بتلك الفايروس أو نشأ عن طريق الخطأ من الغير, ويحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن ترجع على المنشأ أو على الغير المتسبب بالتعويض استناداً لنص المادة (32) من قانون الضمان, ولا يحق للعامل المصاب الجمع بين التأمين الذي يحصل عليه من مؤسسة الضمان الاجتماعي وبين التعويض الذي يحصل عليه من الغير أو المنشأة أو من شركات التأمين.

بالنسبة للعامل الذي قبل العمل في ضل انتشار كورونا معتمداً على نظرية القبول بالمخاطر فإنها لا تعتبر إصابة عمل ولا يستحق التعويض عنها لأنه أُصيب بوباء عالمي ليس بسبب المهنة أو طبيعتها, لكنه يستحق إجازة مرضية ولا يجوز فصله أو إنهاء عمله فإذا فصل من العمل يعتبر فصله فصل تعسفي, أما بالنسبة للعاملين اللذين يعملون في الصحة ويكونون متصلين اتصال مباشر مع الشخص المصاب فإنها تعتبر إصابة عمل بسبب المهنة ويستحق المصاب التعويض حتى شفائه التام.

البعض يرى فايروس كورونا وإغلاق المنشآت ما هو إلا قوة قاهرة وحدث غير متوقع ويستحيل دفعه أو منع نتائجه ويؤدي في هذه الحالة إلى فسخ العقود من تلقاء نفسها إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيل أو تعديله إذا كانت الاستحالة جزئية, والقوة القاهرة: هي كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة المدين، ولا يكون باستطاعة هذا المدين توقعها أو منع حدوثها، و يترتب عليها أن يستحيل عليه مطلقاً الوفاء بالتزاماته. بينما أرى من وجهة نظري أن فايروس كورونا ما هو إلا حالة طوارئ وظرف استثنائي مؤقت ولا تنفسخ العقود فيها تلقائيا وعملا بمبادئ العقود الملزمة لجانبين توقف الالتزامات المتبادلة لكلا الطرفين فلا يستحق العمال أجرا ولا يترتب أي التزام على أصحاب العمل بدفع الرواتب للعمال خلال فترة الظروف الطارئة التي يستحيل معها تنفيذ الالتزام, وهذا ما ذكرته المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني, فقد جاءت لتنظم الإغلاق ووقف النشاط لسبب "خطأ أو إهمال أو امتناع" يعود لصاحب العمل، أما الظرف الاستثنائي الحالي وما يترتب عليه فيبقى محكوماً بالقواعد العامة وإن قيام أصحاب العمل بالاستمرار بدفع الأجور للعمال والموظفين ينبع فقط من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية لا القانونية, والظروف الطارئة: هي الظروف التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين إرهاقاً يهدده بخسارة فادحة مع إمكان التنفيذ رغم الإرهاق على ألا تكون نتيجة الحادث انقضاء الالتزام بل وجوب رده إلى الحد المعقول.

بالنهاية أوصي بضرورة رصد الانتهاكات التي تعرض لها العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب تلك الظروف وتفعيل القضايا العمالية وعقد ورش عمل توعوية للعمال حول ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وتنظيم زيارات مكثفة لأماكن العمل في المشاغل والمصانع والمنشآت الأخرى والاطلاع على أوضاع العمل فيه, وإعادة النظر لإصدار قرار بقانون ينظم حالة الطوارئ وما طرأ عليها بالنسبة لجميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والعمالية وغيرها.