مصطفى البرغوثي: القدس جوهر الصراع ولا انتخابات بدونها

وطن: قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنه لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات العامة بدون القدس المحتلة لإنها جوهر الصراع، وإجراؤها بها يؤكد على عروبتها والاحتلال يحاول فصل المدينة المحتلة عن بقية الأراضي الفلسطينية وضمها.

وأضاف البرغوثي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن اجراء الانتخابات في القدس سيكون معلم هام جدا ويؤكد انها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويؤكد عدم شرعية عملية الضم والتهويد التي تنفذها اسرائيل منذ العام 1967.

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بضرورة الضغط على اسرائيل وتهديدها بفرض العقوبات وحرمانها من الامتيازات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، في حال حاولت منع القدس من المشاركة في العملية الانتخابية.