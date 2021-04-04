مدى القدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية على الوجه المتفق عليه في ظل انتشار جائحة كورونا

كتبت المحامية : أريج يوسف برادعيه



ألقت جائحة كورونا التي ضربت العالم على الالتزامات التعاقدية سواء بين الأفراد أو بين الشركات ، وكان للحوادث الطارئة والقوة القاهرة أثر مباشرا عليها، فعند حدوث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته أمرا صعبا، أو تحل قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، هنا تتدخل التشريعات وتضع الاليات القانونية لرد الالتزامات الى حالتها المتعادلة وتحقيق التوازن الاقتصادي للعقد.

فالأوبئة الصحية واقعة مادية، لها اثار سلبية واضحة على العلاقات القانونية والعلاقات التعاقدية، فعقب تفشي فيروس كورونا، واعلان منظمة الصحة العالمية انها جائحة عالمية، قامت الدول بإعلان حالة الطوارئ، وأدى ذلك الى تعطل في سائر مناحي الحياة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والنفسية، وظهرت ملامح الكساد في الاقتصاد العالمي والمحلي وخاصة في دولة فلسطين، فتم اصدار مرسوم رئاسي وفقا للمادة 110 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته يقضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوم لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وتبعه العديد من القرارات والاجراءات الوقائية المشددة حفاظا على أمن وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وترتب على تعطل سائر مناحي الحياة، عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي اعتبرت من بنود القوة القاهرة والظروف الطارئة نظرا لأن جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تعد أمر خارجا عن ارادة المتعاقدين بحيث لا يمكن توقعه أو دفعه.

وأن قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، تفيد أن ليس لأحد أن يستقل بإلغاء أو تعديل العقد أو أن يتحلل من التزاماته بطريقة منفردة، كما أنه ليس للقاضي التدخل في تعديل العقد أو الغائه من غير رضا المتعاقدين، كما يجب أن يبقى كل من المتعاقدين قادرا على تنفيذ التزاماته من دون ضرر يلحقه، وعلى ذلك اذا حل بأحد المتعاقدين عذر أو تغيرت الظروف التي تم فيها ابرام العقد، بحيث أصبحت تؤدي الى اختلال في التوازن الاقتصادي بين الطرفين أو تجعل تنفيذه مرهقا أو مضرا بأحدهما، فينبغي تعديل العقد الى الحد الذي يرفع به الضرر.

وذهب المشرع الفلسطيني الى محاولة سد الفراغ التشريعي بهذا الخصوص وذلك من خلال النص على عدم تحمل المتعاقد الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بتنفيذ العقد وذلك في القانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية في المادة 34 منه على أنه" لا يتحمل المتعاقد الأضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به اذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة"، وفي كل الأحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعاقد تقديم اشعار خطي الى الجهة المتعاقدة بالظروف والأسباب التي تمنع تنفيذ العقد أو تأخير الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك، وتكون القوق القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها، وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.

وتوجهت سلطة النقد الفلسطينية للحفاظ على حقوق الأفراد وذلك من خلال اصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2020 والتي جاء أبرز ما فيها" الايعاز للبنوك العاملة في فلسطين بتأجيل الأقساط الشهرية لكافة المقترضين أربعة أشهر، ومنعت البنوك استيفاء أي عمولات أو فوائد أو مستحقات على الأقساط المؤجلة"، وذلك يؤكد على أن الالتزامات التعاقدية ترتفع عن صاحبها في الجائحة التي تمر فيها البلاد.

وخلاصة القول، هناك عقودا لم تتأثر نهائيا بالإجراءات التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا، وهناك نوع من العقود تأثرت لدرجة أن الالتزام أصبح تنفيذه مستحيلا وهنا يتم تطبيق نظرية القوة الطارئة، وهناك نوع ثالث من العقود لم يصبح تنفيذ الالتزامات فيها مستحيلا بل أصبح مرهقا للمدين فيتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة.