خلال جلسة لاتحاد لجان العمل الزراعي.. السيادة على المياه والأرض تؤدي إلى السيادة على الغذاء



وطن: عقد اتحاد لجان العمل الزراعي، اليوم، جلسة نقاش بعنوان "الحق في الماء من منظور السيادة على الغذاء"، تحدث خلالها المشاركون عن أهمية المياه وتأثير ذلك على الزراعة في فلسطين، وسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية.

في بداية الجلسة تحدثت من اتحاد لجان العمل الزراعي رناد مناصرة عن السياق التاريخي للاحتلال وسيطرته على مصادر المياه الفلسطينية ابتداء من احتلاله فلسطين عام 1948، حتى اليوم.

وبيّنت أنه نتيجة لسرقة الاحتلال المياه الفلسطينية، لم يعد للفلسطينيين مياه كثيرة، بالتالي تراجعت مساحة التربة الخصبة بشكل كبير، مماد دفع المزارعون اللجوء الى الزراعة المائية لتعوض قلة التربة الخصبة.

وأكدت مناصرة أن اتحاد لجان العمل الزراعي استثمر في 3500 دونم في عام 2019، وأعاد هيكلة 172 خزان يعتمد على مياه الامطار وقدم شبكات مياه لتغطي 800 الف دونم.

وأوضحت: نحاول الحصول على حقوقنا قدر الإمكان من المياه لكن نواجه تحديات كثيرة ابرزها الاحتلال، لذلك نعمل على المصادر المتاحة الموجودة.

وشددت على أنه يجب أن يكون لدينا سيادة على المياه والأرض حتى تكون لدينا سيادة على الغذاء.

من جانبه، أوضح د. عبد الرحمن التميمي ممثل عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أصدر الحاكم العسكري 3 أوامر عسكرية أولها اعتبار كافة مصادر المياه هي مصادر حكومية وإلغاء المؤسسات المائية القائمة التي كانت تابعة للأردن، ثانيا تصنيف المعلومات الخاصة بالمياه بأنها "سرية"، ثالثا الغاء كافة التراخيص الممنوحة للآبار الارتوازية ومنشآت المياه.

وأضاف إن ذلك أسس لسيطرة "إسرائيل" على المياه، ثم منح الاحتلال شركة "ميكوروت" الإسرائيلية امتياز السيطرة على المياه، ونتيجة لذلك استطاعت "إسرائيل" السيطرة على 85% من مصادر المياه الممنوحة للشعب الفلسطيني.

وأكد التميمي أن ذلك أدى الى، أولا: تراجع الأراضي الزراعية في فلسطين، ثانيا: الاحتلال منع أهالي الضفة من الاستفادة من نهر الأردن من اول يوم لاحتلالها الضفة عام 1967، ثالثا الاحتلال منذ عام 1977 بدأ بربط البنية التحتية للمياه بالمستوطنات وتوسعت بتوسع الاستيطان، رابعا: جاء اتفاق أوسلو الذي اجل موضع المياه الى قضايا الوضع النهائي، ومنح الإسرائيليين حق الفيتو في اللجنة المشتركة والذين يمكنهم رفض أي مشروع فلسطيني، بينما لا يستطيع الفلسطيني رفض مشاريع إسرائيلية.



وتحدث رئيس بلدية ميثلون جمال النعيرات عن حالة المياه في منطقة مرج صانور، ومشاكل نقص المياه في الصيف، التي تؤثر على الزراعية والأهلي، بالإضافة إلى غرق أراضي المزارعين في المرج خلال الشتاء، الأمر الذي يؤدي الى تدمير المحصول بالكامل وخسارة المزارعين.

من جانبه، استعرض د.عصام الخطيب من معهد الدراسات البيئية والمائية بجامعة بيرزيت، تكنلوجيا المياه الجديدة لحماية بيئة الفلاحين ومساعدتهم في مواجهة نقص المياه.

كما تضمنت الجلسة مداخلة لحركة طريق الفلاحين "لا فيا كمبسينا" لتوضيح استراتيجية "لا فيا كمبسينا" في تشجيع حماية حقوق المزارعين في مصادر المياه.