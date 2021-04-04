الغش في التعليم عن بعد ..... ظاهرة تتنامى

كتب *د. وحيد جبران : لقد كان التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا التجربة الأولى للعديد من الطلبة والمعلمين، وكانت في بدايتها تجربة متعجلة ومتعثرة، لم يسبقها الاستعداد الكافي، ورافقها معاناة الطلبة، المثقلين بالقلق والمخاوف، وكفاح المعلمين، غير المدربين على التعليم عن بعد، وعلى إدارة صفوفهم الدراسية من المنازل، محاولين التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية وواجباتهم العائلية.

وفيما يتعلق بعملية تقييم تعلم الطلبة، لجأ العديد من المعلمين إلى إجراء اختبارات الكترونية، ولكن بذات الطريقة التي كانوا يعتمدونها في التعليم الوجاهي، حيث كان يتم تقييم طلبتهم عبر اختبارات تحريرية تعتبر علامتها النهائية معيار النجاح أو الرسوب. وسرعان ما اكتشف المعلمون وجود مشاكل تعترض عملية التقييم، من أهمها إمكانية الغش بأشكال مختلفة.

سأحاول في هذه المقالة تناول هذه الظاهرة التي تنتشر بين الطلبة خلال الامتحانات على وجه التحديد، من خلال عرض مفهوم الغش، وتحديد أسباب إقبال الطلبة عليه، ودوافعه، ودور الأسرة في ذلك، إضافة إلى سبل الحد منه والتحديات التي تعترض الغش بوصفه ظاهرة خطيرة تؤثر في المجتمع ومؤسساته وتؤدي إلى آثار سلبية عديدة لا تنسجم والمبادىء الأخلاقية في المجتمع، وأهمها مبدأ تكافؤ الفرص.

مفهوم الغش

يعد الغش، على نحو عام، ظاهرة اجتماعية عالمية تتمثل في حصول أشخاص على ما لا يستحقون، أو في سلب حقوق الآخرين أو حرمانهم منها وتجييرها لأنفسهم. وفي مجال التعليم، يتمثل الغش القيام، بطرق غير مشروعة، بالتحايل على الأنظمة والتعليمات من أجل الحصول على الإجابة عن أسئلة الاختبارات، والحصول على نتائج غير حقيقية. ويعكس هذا الغش بعض الفشل من جانب النظام التربوي بما فيه المعلم وإدارة المدرسة، وكذلك بعض الفشل من جانب الأسرة وأولياء الأمور.

دوافع الغش

يكمن الدافع الرئيس وراء الغش في سعي بعض الطلبة، سواء في المدارس أو الجامعات، إلى النجاح دون جهد، والحصول على الشهادة دون تعب، واجتياز المستويات التعليمية إلى أخرى أعلى منها دون دراسة. ومن الأسباب التي تدفع المتعلم إلى الغش تركيز بعض المعلمين على نقل المعرفة والمعلومات إلى الطلبة على حساب الاهتمام بالفهم والتحليل، وعلى حساب اكتساب المهارات، والتركيز على الاختبارات التحريرية التي تولد لدى الطلبة، خاصة عندما تكون صعبة، إحساس بالقلق والخوف والرهبة من الاختبار، إضافة إلى سهولة عملية الغش، وغياب الرادع الملائم لمن يمارس عملية الغش، وتوقف مصير الطالب ونجاحه على نتيجته في الاختبار، إضافة إلى موقف بعض المسؤولين المتهاون، وموقف بعض الأهالي المتغاضي أو المسهل أو المشجع.

أشكال الغش في التعليم عن بعد

رغم قدم ظاهرة الغش، وانتشارها في المجالات المختلفة، إلا أنها برزت بقوة في التعليم عن بعد في المدارس والجامعات في ظل جائحة كورونا؛ ومما ساعد على الغش تحفظ البعض، لأسباب مختلفة، على فتح الكاميرات، حيث أدى إغلاقها إلى تسهيل عملية الغش.

لقد لجأ الطلبة إلى الغش بأشكال مختلفة، منها:

- الغش في حضور الحصص، حيث يسجل الطالب اسمه ثم يختفي، أو يطلب من شخص آخر التظاهر بالحضور مكانه.

- قيام أولياء الأمور بحل الواجبات وكتابة التقارير بالنيابة عن الطلبة.

- الاستعانة بمكاتب متخصصة او معلم خاص للإجابة عن أسئلة الاختبارات أو الواجبات وأوراق العمل.

- دفع مال لشخص ما لدراسة مادة كاملة نيابة عن طالب، وتقديم الاختبارات بدلا عنه، من دون أن يكتشف المعلم ذلك.

خطورة الغش

تكمن خطورة الغش في كونه يمثل ظاهرة تعكس قيما وثقافات سلبية تشجع السعي لتحقيق أهداف غير نبيلة، أو الحصول على ما لا يستحقه الفرد. وفي التعليم يصبح الهدف الرئيس لدى الطالب الذي يمارس الغش النجاح والحصول على الشهادة. وهذا بدوره يؤدي إلى أن يترسخ في ذهنه أن آلية الغش هي مسلك صحيح للحصول على مبتغاه في كل مناحي الحياة وشؤونها؛ ويخشى أن يتحول هذا المسلك، لدى الطالب الذى يعتاد الغش، إلى سلوكً دائم فى حياته التعليمية، وإلى منهجٍ حياة في حياته المستقبلية.

وتزداد خطورة الغش عندما يصبح عملية سهلة، كما في حالة غياب عيون الرقابة، سواء كانت رقابة ذاتية، أو رقابة أسرية، أو رقابة من قبل المعلمين والإدارة المدرسية؛ مما يسهم في تكريس ثقافة الغش، وزيادة معاناة الطالب في ما بعد من ضعف تراكمي.

والأمر الأكثر خطورة أن تتطور أساليب وطرق الغش لتواكب أحدث التطورات التقنية، وتوظيف الأدوات والوسائط التكنولوجية المعقدة في الغش، واستغلال إمكاناتها العديدة في تسهيل الحصول على المعلومة المطلوبة بشكل غير شرعي؛ مما يستدعي ضرورة قيام الجهات المسؤولة وإدارات المدارس والأهالي والطلبة مجتمعين بالتفكير في كيفية التصدي لمحاولات الغش للحيلولة دون استمرار انتشاره.

مسؤولية الأسرة عن الغش

إن التنشئة الاجتماعية هي المسؤول الأول عن تشكيل شخصية الطفل، والمثل الأعلى للطالب هم ذووه. وتؤدي الممارسات والمواقف السلبية من قبل أحد الوالدين، خاصة عندما يتغاضون عن عملية الغش، أو يشاركون فيها، أو يشجعون أولادهم عليها، إلى تكريس قيمة الغش، وجعلها تبدو وكأنها حق مكتسب. كما أن ممارسة بعض الأهالي للغش، بأشكاله المختلفة، أمام أولادهم، يجعل من الغش قيمة إيجابية لديهم.

سبل الحد من الغش

ينبغي التركيز على زرع المراقبة الذاتية للطالب نفسه من الأسرة والمدرسة، وتنشئته عليها منذ الصغر كوازع ديني، ويجب على المعلمين والمعلمات إحسان الظن بالطالب ومراعاة الظرف الطارئ في ظل الجائحة، وعدم الافتراض ان كل عمل يقدم عليه الطالب يقصد به الغش.

من جهة ثانية، يتطلب التعليم عن بعد، إذا ما أردنا له أن يكون فاعلا، التوجه نحو بدائل عن التقويم التقليدي الذي تعد الاختبارات أحد أهم أدواته. لذلك، بدأ التربويون باستخدام أشكال مختلفة من التقويم البديل التي تشمل تنفيذ الأنشطة العملية، وأوراق العمل، وإنجاز المشروعات، وملف الأعمال والواجبات والنقاشات، والتواصل عبر الوسائط المختلفة مع الطالب للتعرف على أفكاره وملاحظة سلوكه وميوله واهتماماته، وهذه تسهم في تنمية قدرات الطالب ومهارته، وتوظيفها لحل مشكلاته الواقعية.

ويتطلب التعليم الفاعل عن بعد، العمل الدؤوب للحد من الغش في التعليم بأشكاله المختلفة من خلال:

• تفعيل استراتيجيات تحفز على التفكير والتعلم الذاتي عبر البحث والتحليل بدون الاعتماد على الحفظ.

• استخدام الأسئلة التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، واستخدام بنوك الأسئلة والتقنيات التي تكفل ظهور الأسئلة بطريقة عشوائية خلال أداء التقييم.

• التنويع في كيفية الحصول على العلامات، بحيث لا تقتصر على الاختبارات؛ مما يقلل من فرص حدوث الغش.

• توزيع العلامات على عدد من الاختبارات القصيرة؛ مما يعطي الطالب فرصا متعددة لإحراز مستوى إيجابي.

اعتماد أسلوب التعليم التفاعلي مع فتح الكاميرات من قبل المعلم والطلبة.

• توظيف أعمال الفيديو، والتقييم عن المقابلة، والاختبارات الشفوية في عملية التقييم.

التحديات الماثلة لوقف الغش

يواجه المعلمون، بعد التحول نحو التعليم الإلكتروني في أعقاب إغلاق المدارس والجامعات نتيجة جائحة كورونا، تحديًا جديدًا يتمثل في كيفية إجراء امتحانات لتقييم ما تعلمه الطلبة دون أن يلجأوا إلى الغش، آخذين بالاعتبار أننا لن نتمكن أبداً من وقف الغش في هذا التعليم، تماماً كما لم نتمكن أبداً من وقفه نهائيا في التعليم الوجاهي. ومن التحديات الأخرى التي تواجه الحد من عملية الغش في التعليم عن بعد، العمل على: إصلاح نظام التقويم التربوي بما يقود إلى تنويع أساليب التقويم، وتغليب التقويم التكويني على التقويم الختامي، وتوظيف التقنيات والتطبيقات الالكترونية الملائمة، فضلا عن تطوير قدرات المعلمين والمتعلمين في هذا المجال، وتعزيز وعي الأهالي والطلبة لكي يلعبوا دورا إيجابيا، يقف سدا منيعا أمام الغش.

موقف القضاء من الغش

أشارت مصادر قضائية إلى الحكم القضائى التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والذى يعد سابقة قضائية تتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى عبر الإنترنت وبلوتوث الهواتف. فقد قضت محكمة الدائرة الأولى بالبحيرة في مصر، برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة فى ثلاثة أحكام سابقة بإلغاء امتحان مجموعة من طلاب الثانوية العامة فى جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش الإلكترونى أو الشروع فيه وبأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت. وتضمنت الأحكام 4 مبادئ جوهرية أرستها المحكمة فى مجال الغش الإلكترونى (فاروق، 2020)، هي:

1. لا يجوز أن يكون موقف المسئولين عن التعليم من الغش سلبياً أو متراجعاً أو محدوداً.

2. لا يقتصر نطاق رسالة التعليم على أطراف العملية التعليمية بل يمتد ليشمل الأسرة.

3. يجب اتباع الطرق غير التقليدية لوضع الامتحانات لاختبار قدرات الطلبة والابتعاد عن نمط الحفظ والتلقين لتلافى الغش.

4. يتحول سلوك الطالب الذى يعتاد الغش فى حياته التعليمية إلى منهاجٍ له فى حياته مستقبلًا.

حلول تقنية للحد من الغش

بعد فترة من إغلاق المدارس والجامعات، هرع البعض باحثا عن برامج مختلفة للتحقق من هوية المتقدمين للاختبار الالكتروني، وتم توظيف عدد متزايد من التقنيات للتحقق من هوية الشخص الذي يجري اختبارًا عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تقنيات التحقق من الشخص من خلال الصورة والصوت وقزحية العين، ونقراتهم على لوحة مفاتيح الحاسوب (ظاهر، 2020).

ودفع تحول العملية التعليمية من القاعات إلى الشاشات بعض الجامعات إلى اللجوء إلى خدمات مراقبة إلكترونية من بُعد تتيحها منصات متخصصة أشهرها Proctorio وشقيقاتها المنافسة Examity وHonorlock وProctorU. فمثلا، حصلت الجامعة الأميركية في القاهرة على متصفح LockDown التابع لشركة Respondus، وهو برنامج شائع يمنع الكمبيوتر من البحث في شبكة الإنترنت أو أداء وظائف أخرى أثناء إجراء الطالب للامتحان، ويمكنه استخدام كاميرا الفيديو على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للاختبار بهدف مراقبتهم (ظاهر، 2020).

ينتقد الطلبة هذه الإجراءات الالكترونية للحد من الغش، ويعتبرها بعضهم إساءة للظن بهم، ومصدرا لتزايد قلقهم وتوترهم. وهذه الإجراءات، بالطبع ليست مثالية، إذ يسهل العثور على نصائح وحيل عبر الإنترنت للتحايل عليها؛ لذلك، هناك ثمة معركة طاحنة تدور رحاها اليوم بين المدارس والجامعات التي تكافح ظاهرة الغش الإلكتروني مستعينة ببعض المنصات الإلكترونية، وبعض الطلبة الذين يبتكرون أساليب خداع مضادة.

خلاصة القول

إن الغش، كأزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية، تتطلب إصلاح المنظومة التربوية، خاصة منظومة التقييم، وإعداد المعلمين إعدادًا جيدًا، خاصة فيما يتعلق باتباع الطرق الحديثة لوضع الاختبارات، بحيث تبتعد عن نمط التلقين والحفظ، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش خاصة الغش الجماعي. وتتطلب كذلك، تعزيز الوعي لدى الطلبة وأهاليهم، وتقوية الوازع الداخلي والقيم الأخلاقية لديهم، صونًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وردعاً للمخالفين، وحماية للأمل والطموح فى نفوس الطلبة المجتهدين.

* مستشار ومدرب التعليم والإدارة