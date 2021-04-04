مخابرات الاحتلال تواصل عزل الأسير وائل الجاغوب لليوم 274 على التوالي

وطن: واصلت مخابرات الاحتلال، عزل الأسير وائل الجاغوب، من مدينة نابلس، لليوم الـ274 على التوالي في الزنازين الإنفرادية.

يشار الى أن الأسير وائل الجاغوب، من مدينة نابلس، اعتقل عام 2001، وحكم بالمؤبد مدى الحياة، بحجة تنفيذه عملية عسكرية ضد الاحتلال.

يذكر أن الجاغوب، قضى 6 سنوات في سجون الاحتلال عام 1992، ويعتبر أحد أبرز قيادات الحركة الأسيرة، وله عدة مؤلفات وكتب، منها رواية بعنوان "أحلام"، ورواية بعنوان "أحلام مؤجلة"، وكتاب "رسائل في التجربة الاعتقالية".