يمكنك تأدية صلاتك الاخيرة؟!

كتب محمد أحمد سالم : كان صباحا ماطرا وكنت أهم بالخروج من منزلنا للذهاب الى مدرستي الابتدائية (الثالث الابتدائي) و ما ان خرجت من المنزل رأيت الجنود يقودون شابا بلباس مدني. كان في أوائل العشرينيات من العمر، منتصب القامة وشعره يميل للون الاشقر، لقد اغمضوا عينيه و أوقفوه على حائط جيراننا المبني من بعض الصخور الصغيرة وكانت تتدلى أوراق شجر الخروع فوق رأسه، ذهب أحد الجنود الى الجهة اليمنى وكان يحمل كاميرا تصوير وذهب آخران بعيدا الى الجهة المقابلة، انتابني الخوف والذعر و كنت أسير بخطوات بطيئة وكان المطر فوق رأسي فالتصقت بالحائط قرب أحد أعمدة الكهرباء الخشبية، وظننت للوهلة الأولى أنها طريقة لتصوير الأفلام، وما هي الا لحظات و اذا بصوت الرصاص يخترق أذني و ارتطم رأسي بالعمود .

لم أكن اعرف اين يجب ان انظر، الى الجنود ام الى الفتى، ولكن المنظر فرض نفسه على عيني، فقد كان الفتى يتلوى على الأرض بين برك المياه الصغيرة وقد تلونت باللون الأحمر . استمر المشهد وكأنه دهرا حتى استقر الفتى على الأرض غارقا في دمائه ، وركب الجند ناقلتهم وفروا ..

كان الشعر الاشقر يلتصق بالحائط و قد تلون بعضه بالأحمر .. لقد تسمرت في مكاني وكنت أبكي و لا أقدر على الحراك حتى سمعت صوت أصوات الجيران وهم يصرخون ويولولون و لا حول ولا قوة لهم، ولكن شيئا وحيدا كان يتحرك من بعيد في اتجاهي راكضا، لقد كانت أمي تجري وقد فقدت صوابها ولم تسمع صراخ الجنود عليها لكي تبتعد ولكنها لم تكن ترى في كل المشهد الا ولدها الذي اجهش بالبكاء. الرحمة لروح الفدائي، و روح أمي فهم لم يغادروني أبدا حتى هذه اللحظة.

مأساة وجريمة حقيقية كتبها الدكتور ذو الفقار سويرجو؛ فهل يمكنك أن لا تبكي وأنت تقرأها؟ هل يمكنك أن لا ترى أن فلسطين أجمل وأروع من أن تكون بهذه الصورة . انتظر حتى تمر اللحظات المفجعة، لكن لا يمكن أن تختصر، للأرواح والعقول أسرار أكثر غوراً ، تلك الحكمة كي يصل إليها الإنسان لا بد أن تكون نحتته الحياة حتى نقشت وشكلت الأفكار التي تؤهله من إدراك الحجم الطبيعي لما يكتب ؛ والمثقف الكبير ذو الفقار سويرجو ، من اسمه نصيب. فكما هو الاسم؛ معقد..لا يُنطق بيسر إلا بعد قراءة متأنية، لكن لا يصعب فهم شهادته ، الأصلية ذات السطور القصيرة - الصادقة - إلا بقراءة متأنية تفصل بين خيوطها المتداخلة، وتحلل مساراتها متتبعةً و تقاطعاتها الكثيرة التي تدفع نحو ذروة الأحداث، في صدق وايجاز ، دون زخرفة او تزييف ؛ لنسمع صرخات الضحايا و اناتهم، ونلمس جراحهم السخينة بل نشاهدهم ايضا وهم يساقون الى المعتقلات وغرف التعذيب المظلمة.

الذكري مغرقة في المرار والألم ، كما سجلها بواقعها وعرضها عرضا وافيا ، بالأحداث التي تنمو في تطور غير طبيعي ؛ وتتناغم مع ظروف الزمان والمكان ، نرى الفدائي البطل. لا يتحرك وفق إرادته دون إدراك لما يخبئه له القتلة ، الى ان تصل الأحداث الى قمة الفاجعة، وهي ان تموت وانت في ريعان شبابك. ولا يمكنك تأدية صلاتك الأخيرة. فكتب ما شاهده ، اسماها "ذكريات اليمة" بالقدرة الفائقة للذاكرة على طي سنوات طويلة سكنها السواد والحزن.

لنرى البراءة تتلوى بين مخالب الغدر والاجرام.

ويقدم لنا التاريخ القريب امثلة شنيعة لا تنسي في كل كلمة من صفحاته ؛ لتلك السلوكيات المشينة، التي يصنعها القتلة وسفاكي الدماء والبلطجية المشوهون، بين الحين والآخر.. وليست الا تعرية لهم، وفضح السلوك الدموي ؛ كي نتوجه لكل دول العالم ونقول. اننا ندافع عن أرواحنا وأولادنا ضد كيان إرهابي، يذبح نساءنا وأطفالنا .. وبكل صراحة ووضوح، إذا كنت تطبع مع الصهاينة، فأنت تمول الإرهاب وتساعدهم في قتل المدنيين ، تحت الضربات المميتة والقصف العنيف .. ولن يتم التسامح معكم. فالدم حد فاصل بيننا وبينهم، فلا حوار مع مجرمين أو سفاكي دماء.

وبينما تقرأ هذه السطور، ارجوا منك ايها القارئ العزيز ان تذكر دائما اولئك الذين استشهدوا ، والذين ينتظرون سنوات في غياهب السجون النازية ؛ بين لحظة وأخرى دون خوف او ندم ، فهم واثقون مؤمنون بعدالة قضيتنا الشريفة العادلة؛ مؤمنون بمبادئهم . ولا تنسي الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمن حرية واستقلال شعبنا، فعاشوا كراما وماتوا كراما.. وضحوا في سبيل تحقيق الحلم من أجل فلسطين ، الثائرة و المتطلعة نحو الاستقلال والحرية ومستقبل أكثر عدلا وإشراقا.