وزارة الاعلام: 31 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال اذار 2021

وطن: رصدت وزارة الإعلام 31 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين، خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر آذار/ مارس 2021، من ضمنهم 21 صحفياً، و3 صحفيات و6 طواقم صحفية، و3صفحات إعلامية.

وذكرت الوزارة، اليوم الاحد، أن قوات الاحتلال، استهدفت أكثر من 6 طواقم صحفية تضم العديد من الصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية بهدف منعهم من نقل الرواية الفلسطينية،

وأشار البيان، إلى أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات مكثفة خلال تواجدهم كطواقم أبرزها الاعتداء بالضرب والمنع من التغطية وتحطيم المعدات واحتجازها.

وأضاف البيان، أن الاعتداءات شملت، اعتداءات المستوطنين، وكان آخرها بتاريخ 3/3/2021 على طاقم وكالة الأناضول التركية أثناء تغطيتهم الإعلامية في مدينة القدس وقاموا بتحطيم زجاج مركبتهم.