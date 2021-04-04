وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 25 حالة وفاة و2806 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12"، قطاع غزة 1628.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : "قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 272.

وتم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة الغربية: " قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 91626، بينهم 11129 تلقوا الجرعتين من اللقاح.