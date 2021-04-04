الأسير عماد البطران يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ44

وطن: يوhصل، اليوم الأحد، الأسير عماد البطران إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم (44) على التوالي في سجن عزل "نيتسان الرملة".

ويشار إلى أن الأسير البطران 47 عاماً من الخليل، تعرض لعدة اعتقالات، أبرزها الاعتقال الإداري، وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين يعتبر هذا الإضراب الثالث الذي يخوضه منذ عام 2013، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات.

وفي سياق متصل، ستعقد محكمة الاحتلال غد الإثنين جلسة للأسير البطران في محكمة عوفر العسكرية، وهي جلسة استئناف على قرار تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه.

ويذكر أن الأسير البطران متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات.