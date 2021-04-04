"كهرباء القدس" تفتتح مكتباً جديداً لها في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس

وطن: افتتحت شركة كهرباء محافظة القدس مكتباً جديداً لها في طريق الواد قرب مركز النور الطبي بالبلدة القديمة في مدينة القدس، وذلك بهدف توفير الخدمات الكهربائية لأهالي المنطقة بشكل خاص، والمشتركين في المحافظة بشكل عام.

وحضر حفل الافتتاح مساعد المدير العام للشؤون الادارية المهندس هاني غوشة، ومدير فرع القدس المهندس اكرم شهابي، ومدير دائرة المشتركين خالد سرندح، ورئيس قسم الجباية والمطالبة في فرع القدس غسان بزبز، ومدير مكتب الواد محمد الحليسي، وأمين سر نقابة عمال وموظفي الشركة هاني عبد السلام، وعدد من اعضاء النقابة وموظفي الشركة.

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد قائلاً "إن افتتاح المكتب الجديد في البلدة القديمة إلى جانب الفرع الرئيسي في شارع صلاح الدين، يأتي في سياق تلبية احتياجات أهالي البلدة القديمة بالقدس في الحصول على كافة الخدمات الكهربائية المطلوبة، مؤكداً على مواصلة الشركة مساندتها ودعمها لأهلنا في القدس، وفي كافة مناطق الامتياز.

يذكر أن افتتاح المكتب الجديد في طريق الواد جاء بعد إغلاق الشركة مكتبها القديم في سوق الدباغة بالبلدة القديمة، هذا إلى جانب التسهيل على المشتركين للمراجعة وتلقي الخدمة المطلوبة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، بدلا من الوصول إلى مقر الشركة الرئيسي في شارع صلاح الدين.