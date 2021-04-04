لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، عن آلية تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، والتي تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين المقرر في 6 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يرفق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطيا على النماذج المخصصة لذلك، خلال الفترة ما بين 6 ولغاية 8 نيسان/ إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة، أو أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

وأكدت أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قرارا بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطيا بقرار اللجنة، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ولفتت اللجنة إلى أن يوم 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة، وأنها ستعلن يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.