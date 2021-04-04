الأعلى منذ بدء الجائحة.. وفاتان و1628 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 272 حالة جديدة بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في موجز تقريرها اليومي لفيروس كورونا، أن طواقمها الوقائية أجرت 3728 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 70435، فيما إجمالي الحالات النشطة 11734 حالة، وإجمالي المتعافين 58071 حالة

وذكرت الصحة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 630 حالة وفاة، بينما الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ الإجمالي 257، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة.

وبشأن التطعيمات، نبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت غزة بلغت 81600 جرعة وتكفي لتطعيم 40800 شخص، مشيرة إلى أن جمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح هو 24132.