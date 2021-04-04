PalPay والبنك الإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لعملائه

وطن: وقّعت شركة PalPay لخدمات الدفع الإلكتروني اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي الفلسطيني، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها الشركة للمجتمع المحلي.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة PalPay معاوية القواسمي ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور ممثلين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيعزز البنك قائمة الشركات والمؤسسات المعتمدة ضمن خدمات الشحن والتسديد الإلكتروني التي يوفرها لعملائه عبر منصاته الإلكترونية من خلال بيئة سهلةٍ وسريعةٍ وآمنة.

وقال السعدي إن البنك يقدم باقة مميزة من الخدمات الإلكترونية لعملائه بما فيها خدمات الشحن والتسديد الإلكتروني التي يوفرها من خلال خدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، مشيراً أن هذه الاتفاقية ستشكل إضافة مهمة لهذه الخدمات من خلال توسيع قائمة الشركات المعتمدة للشحن والتسديد الإلكتروني.

وأضاف السعدي:" نعتز بهذه الشراكة مع شركة PalPay التي تبذل جهوداً كبيرة لتوفير أنظمة دفع متطورة وآمنة ونتطلع للمزيد من التعاون لنقدم كل ما هو جديد لعملائنا ونسهل عليهم تنفيذ عمليات الدفع المختلفة بكل بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة".

من جانبه، عبر القواسمي، عن فخره بأن يكون البنك الإسلامي الفلسطيني أحد البنوك المنضمة إلى نظام PalPay للدفع الإلكتروني، موضحًا أن الشركة تسعى لتشجيع كافة البنوك على الانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني لما في ذلك من أهمية للتسهيل على حياة المواطنين ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيزها محليًا، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وقال القواسمي إنه "ينظر الى نظام الدفع الإلكتروني اليوم التابع لـ PalPayليكون نظامًا وطنيًا يستفيد منه كافة فئات وأفراد المجتمع الفلسطيني".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات