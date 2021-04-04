مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال مأزومة أمام محكمة الجنايات الدولية

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة محكمة الجنايات الدولية أن حكومة الاحتلال ورئيسها نتنياهو تعيش أزمة حقيقية إزاء التعامل مع قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق بشأن وقوع جرائم حرب في قضية الاستيطان المتواصل والاعتداءات على قطاع غزة منذ عام 2014.

وأكد البرغوثي أن خيارات حكومة الاحتلال محدودة و خاسرة في جميع الاحوال اذ ان فتحها تحقيقات داخلية يعني الاعتراف بمحكمة الجنايات وولايتها و رفض ذلك يعني فتح الباب على مصراعيه لتحقيقات المحكمة نفسها.

وقال البرغوثي ان جرائم الحرب التي وقعت لا يمكن إخفاؤها أو التغطية عليها وقد حانت لحظة المحاسبة التاريخية بعد طول انتظار.