اليوم.. أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية حار جداً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .