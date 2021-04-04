الرجوب في لقاء مع كوادر فتح في جنين : يجب ان نكون موحدين خلف قائمة الحركة للانتخابات التشريعية

وطن: عقد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عدة اجتماعات مع المناطق التنظيمية لحركة فتح لبلدات وقرى غرب جنين في بلدية اليامون، امس السبت.

وجاءت اجتماع الرجوب بحضور عدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، لمناقشة استعدادات وجاهزية الحركة لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 ايار المقبل، والوقوف على تفاصيل اختيار قائمة حركة فتح.

وقال الرجوب في تصريحات عقب الاجتماع الذي عقد في قاعة بلدية اليامون بحضور اعضاء اقليم الحركة في جنين، ان زيارته هي زيارة وفاء وتقدير لكوادر الحركة في المنطقة الذين رسموا طريق التضحيات، لافتا الى ان هذا الحراك الفتحاوي يأتي لتحقيق وحدة الحركة على برنامج ومسار ديمقراطي يجب ان تفوز به حركة فتح.

واضاف الرجوب ان الجميع يجب ان يكون موحد خلف قائمة فتح، رغم انه قد يكون بها ثغرة هنا او هناك، لكن المطلوب من كل الفتحاويين هو دعمها ودعم الجهد الفتحاوي الذي نقوم به بنقل رسالة اللجنة المركزية وعلى رأسها ابو مازن للجميع.

واكد الرجوب ان "هذه المعركة هي معركة فتح ومعركة الاستقلال وحماية إرث فتح النضالي، ونحن نخوضها تحت اسم العاصفة فتح".