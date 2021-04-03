غزة: تسجيل 1628 إصابة بـ"كورونا" السبت

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الوبائي في الدورة الثانية للفحوصات التي أجرتها اليوم.

وبيّنت الصحة، في تصريح مقتضب، أنّ العدد الكلي للإصابات بلغ 1628 إصابة، بعد فحص 3728 عينة، بنسبة إصابة بلغت 44٪.

بدوره، قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، في تصريحات صحفية، إننا في عنفوان الموجة الثانية من كوفيد 19، وهذا ينتج عنه مزيد من التفشي والحالات التي تصل إلى المستشفيات، وبالتالي زيادة نسبة اشتغال الأسرة، والمزيد من حالات الوفاة.

وتوقع ضهير في الأسبوعين القادميْن أيامًا صعبة، وزيادة في حالات الإصابات التي ممكن أن تصل إلى 1500 إصابة أو أكثر من ذلك يوميًا.

وأشار إلى أن الأرقام التي نسجلها للمصابين بالفايروس هي بعيدة جدًا عن الأرقام الحقيقية في المجتمع، والأكيد أنه مقابل كل حالة نسجلها هناك أربع حالات غير مسجلة.

وأضاف أن السلالات الجديدة ومنها البريطانية، وعدم التزام المجتمع بإجراءات الوقاية والسلامة، نتج عنه انتشار الموجة الثانية، كما أن السلالة البريطانية تتفشى بسرعة أكبر.

ونبه إلى أن الإجراءات المتخذة حاليًا لن يكون لها تأثير مباشر في تقليل عدد الإصابات، بل تحتاج إلى مزيد من الوقت لتؤتي أكلها.

وحذر من أن ازدياد أعداد الإصابات، وزيادة نسبة اشتغال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، بالتأكيد سيؤدي بنا إلى الإغلاق الشامل في الأيام القادمة.