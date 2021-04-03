الرئيس: أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا

وطن: قال الرئيس محمود عباس، إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره.

وأكد أننا ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.

وشدد الرئيس على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله قادرة على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار.

وأعرب عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.

جاء ذلك في اعقاب الأحداث التي شهدتها الأردن، والحديث عن محاولة انقلاب واستهداف أمنه واستقراره، وما تبعها من عمليات اعتقال طالت مسؤولين في الديوان الملكي.