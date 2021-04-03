"الخارجية": 3 وفيات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 388 حالة وفاة، و13,310 إصابات.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى قطر سجلت 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، للمواطنين محمد يعقوب اسماعيل عبد الله حنان (82 عاما)، وخليل محمد علي البرديني (81 عاما)، حنان اديب احمد ابو عاصي (74 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 14، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.