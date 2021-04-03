الأردن: اعتقال الشريف حسن بن زيد ومسؤولين في الديوان الملكي وفرض الإقامة الجبرية على الأمبر حمزة ولي العهد السابق

وطن: فرضت السلطات الأردنية الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين، واعتقلت وتعتقل الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“ اليوم السبت، أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله إضافة إلى آخرين“.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأمير حمزة بن الحسين، قاد محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الأردني عبدالله الثاني، وذلك وفق مسؤولين أردنيين.

وأضافت الصحيفة أن ضباط الجيش الأردني أبلغوا الأمير الحمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق بأنه رهن الإقامة الجبرية في قصره في عمان.

ووضع الأمير حمزة، وهو الابن الأكبر للملك الراحل حسين، وزوجته الأميركية المولد الملكة نور، تحت قيود في قصره بعمان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة لإطاحة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بحسب ما أفاد مسؤول استخباراتي كبير في الشرق الأوسط مطلع على الأحداث.

ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر أمني قوله إن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن ”التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا“.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل حول حملة الاعتقالات، التي شكلت مفاجأة للرأي العام.

وأشارت قناة "المملكة" الرسمية إلى أن عوض الله، الذي ولد في عمان عام 1964، سبق أن تولى منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.

كما شغل عوض الله منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وسائل لإعلام أردنية أن اعتقال عوض الله جاء لعلاقات مشبوهة واستغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء اراض لصالح الإسرائيليين

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني أن الملك عبدالله اعتقل أخاه الأمير حمزة ومسؤولين بعد محاولة انقلاب فاشلة في الأردن.

وأضاف المسؤولون للصحيفة "المؤامرة ضمت كذلك زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية".