ميلادينوف يدعو دولة الاحتلال لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

وطن: دعا المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، دولة الاحتلال، للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس ومنع عرقلتها.

وقال ميلادينوف في سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر باللغة الإنجليزية "إن هناك طرقا لضمان مشاركة جميع الناخبين في القدس، وفقًا للقانون ودون الإخلال بالسلام والهدوء".

وأكد على ضرورة أن يؤكد المجتمع المدني بشكل واضح أنه على جميع المسؤولين المنتخبين وأي حكومة مستقبلية الالتزام بالاتفاقات السابقة بما في ذلك "الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف".

وأوضح أنه يجب على كل من إسرائيل والحكومة الفلسطينية المستقبلية الشروع في جهود لتحسين الاقتصاد للفلسطينيين، وإحياء احتمالية مفاوضات هادفة لحل النزاع والامتناع عن أي تحركات أحادية الجانب.

وأضاف "يمكن توضيح كل هذه الالتزامات والاتفاق عليها من قبل أصحاب المصلحة المشاركين، من خلال ميثاق من أجل حماية العملية الديمقراطية وضمان أن الشعب الفلسطيني يستطيع انتخاب قيادته بحرية".

ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تضع غزة والضفة الغربية تحت سلطة وطنية واحدة، إذا ثبت أن إجراء الانتخابات خطوة مستحيلة.

وشدد المبعوث الأممي السابق على ضرورة إحياء السلام المستدام العادل من خلال تمثيل مؤسسي ديمقراطي شرعي.

وقال ميلادينوف "بدون إطار مرجعي متفق عليه، يمكن أن تنهار الإنجازات السابقة ويمكن أن يتدهور الوضع على الأرض بسرعة".

ونوه إلى أنه يجب على كل المرشحين في الانتخابات المقبلة الالتزام بحل "تفاوضي للنزاع، والوقوف ضد العنف ودعم حكم القانون، ويجب أن تكون جميع الأسلحة وقوات الأمن تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليًا وخاضعة للمساءلة".