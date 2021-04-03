اتحاد المعلمين لـوطن: حملة تطعيم الكوادر التعليمية والتربوية والادارية تبدأ الاثنين

وطن: أكد اتحاد المعلمين أن حملة التطعيم للكوادر التعليمية والتربوية والادارية ستبدأ يوم الاثنين القادم.

وقال عضو اللجنة الاعلامية في الاتحاد المعلمين حلمي حمدان لـوطن، إن تطعيم الكوادر التعليمية والإدارية الاثنين القادم، سيسمح بعودة طلبة المدارس للمرحلة الأساسية الدنيا بشكل تدريجي يوم الأحد بتاريخ 11/4/2021.

ورجح حمدان أن تشمل عملية التطعيم كافة الكوادر التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لجأت للتعليم الإلكتروني بدلا من التعليم الوجاهي منذ نحو عام بسبب جائحة كورونا، حفاظا على صحة الطلبة والكوادر التدريسية.