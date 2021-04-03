الصحة: 24 وفاة و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 1، جنين 1، سلفيت 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 4، الخليل 4"، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 44، طولكرم 77، طوباس 23، جنين 134، سلفيت 17، رام الله والبيرة 91، نابلس 119، ضواحي القدس 7، الخليل 90، أريحا والأغوار 7، بيت لحم 27"، قطاع غزة 953، مدينة القدس 62.

أضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 0، طولكرم 74، طوباس 62، جنين 189، سلفيت 52، رام الله والبيرة 144، نابلس 202، ضواحي القدس 36، الخليل 378، أريحا والأغوار 19، بيت لحم 89"، قطاع غزة 240، مدينة القدس 180.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 90204، بينهم 10146تلقوا الجرعتين من اللقاح.