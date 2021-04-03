54 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني خلال الشهر الماضي

وطن: وثق مركز صدى سوشال استمرار إدارات مواقع التواصل الاجتماعي حملتها بحق المحتوى الفلسطيني خلال شهر آذار مارس.

وقال المركز إنه رصد 54 انتهاكاً متوزعاً على النحو التالي:

34 فيسبوك ، 12 تويتر ، 3 انستغرام ، 2 تيك توك ، 1 واتساب.

وأشار المركز إلى أن إدارة فيسبوك شنت حملة ضد النشطاء والإعلاميين الفلسطينيين بعد كتابة منشورات تأبينية بحق الشـهـيد عمر البرغوثي " أبو عاصف" وفي ذكرى رحيل شيخ فلسطين أحمد يـاسين.

ونظم المركز ندوة إعلامية بعنوان المعضلة الرقمية "كيف تستحوذ التكنولوجيا علينا و كيف نتعاطى معها" مع الباحث والمختص في الشؤون الدولية وسياسات الانترنت نبيل عودة.

ونشر المركز منشورات توعوية حول أهم طرق الحماية الرقمية المتاحة. كما استطاع المركز رفع القيود عن حساب الصحفي سامر خويرة.