صحة غزة: 8 وفيات و953 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، تسجيل 8 حالات وفاة و953 إصابة بفيروس كورونا الوبائي بعد إجراء 3133 فحصا مخبريا، فيما سجلت أيضًا تعافي 240 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 233، بينهم 148 خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 68807، بينهم 10380 حالة نشطة، و57799 متعافيًا، و628 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 23990 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح.