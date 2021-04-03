لجنة الانتخابات: اليوم سيتم قبول بقية القوائم الانتخابيّة المطابقة للشروط، والثلاثاء سيتم نشرها

وطن: أفاد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيّة هشام كحيل، صباح اليوم السبت، بأنّ "اللجنة ستتخذ اليوم قرارًا بقبول القوائم الانتخابيّة المطابقة للشروط وكنّا قد أعلنا يوم الخميس قبول 30 قائمة".

وبيّن كحيل، أنّ "اللجنة تعمل على طباعة كل القوائم وأسماء المرشحين ليتم نشرها يوم السادس من هذا الشهر بكل الشعارات والرموز لهذه القوائم".

وأوضح أنّه "بعد ذلك يتم فتح باب الاعتراض على أي قائمة وتقديم هذه الاعتراضات إلى لجنة الانتخابات"، مُؤكدًا أنّ "هناك قيود خلال فترة الدعاية الانتخابيّة وسيتم محاسبة مخالفي شروط وضوابط الدعاية".

كما بيّن كحيل أنّ "اللجنة هي من تنظر في كل المُخالفات ومحكمة الانتخابات فقط مهمتها النظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة".

"صوت فلسطين"