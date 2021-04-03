"هيئة الاسرى": خلال يومين سيتم استكمال تطعيم أهالي الأسرى ليتمكنوا من زيارة أبنائهم في السجون

وطن: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح اليوم السبت، إنّ "حملة تطعيم أهالي الأسرى بدأت يوم الخميس الماضي في منطقة رام الله والبيرة ضد فيروس كورونا".

واضاف:"خلال يومين سيتم استكمال تطعيم كل ذوي الأسرى وبعد ذلك يستطيعون زيارة أبنائهم في السجون من خلال الصليب".

وفي سياق مختلف، قال ابو بكر أن "الوضع الصحي للأسير عماد البطران المضرب عن الطعام مستقر حتى اللحظة بعد موافقته على أخذ المدعمات الصحيّة".

وبيّن أبو بكر، أنّه "وحتى اللحظة لا يوجد تواصل جدّي من أجل انهاء معاناة الأسير البطران، والمسؤول عن حل قضيته والاستجابة لمطالبه هي مخابرات الاحتلال وليست مصلحة السجون".

"صوت فلسطين"