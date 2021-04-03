الإغلاق الجزئي في غزة يدخل يومه الثاني

وطن: يشهد قطاع غزة اليوم السبت، اليوم الثاني من الاسبوع الأول لقرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت، بالاضافة الى تعليق دوام المدارس والجامعات، ضمن الاجراءات الوقائية للحد من الارتفاع الكبير على اعداد الاصابات بفيروس كورونا والتي بلغت خلال الايام الماضية لـ1000 إصابة .

قرارات وزارة الداخلية التي اعلنت عنها تضمنت منع حركة المركبات بكافة أنواعها مع السماح للمواطنين بالتحرك الراجل حتى الساعة 9 مساء، والسماح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة يومي الجمعة والسبت، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات، كما تشمل تعليق دوام المدارس والجامعات اليوم السبت.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الخميس عن إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

وشدد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.، مشدداً إلى أنه سيتم تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

وأشار البزم إلى رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

وأوضح أنه في حال استمر تصاعد منحنى الإصابات، سيتم اتخاذ قرار بالإغلاق الشامل.

وكانت وزارة الصحة اعلنت الليلة الماضية عن تسجيل 452 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليرفع اجمالي الاصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 953 اصابة.