الشرطة الأميركية: مقتل ضابط وإصابة آخر في هجوم قرب مبنى الكابيتول

وطن: قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، إنّ الشرطة الأميركية أغلقت مبنى الكابيتول على خلفية تهديد أمني.

ونقلت شبكة (سي أن أن) عن المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية قوله: "نستجيب لحادث إطلاق نار على أحد حواجز مبنى الكونغرس".

وأكدت شرطة الكابيتول لاحقًا، مشيرةً إلى مقتل ضابط وإصابة آخر في هجوم قرب مبنى الكابيتول

وفي وقت لاحق، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن "مقتل المسلح المشتبه بتنفيذه عملية الدهس أمام مبنى الكابيتول". كما نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر قوله إن "أحد عناصر شرطة الكابيتول تم طعنه خلال الهجوم".